Festival de Musique en Albret : Mad Songs… Tourments et folies baroques ! Xaintrailles, 25 juillet 2022, Xaintrailles.

Festival de Musique en Albret : Mad Songs… Tourments et folies baroques ! Eglise de Xaintrailles Au bourg Xaintrailles

2022-07-25 – 2022-07-25 Eglise de Xaintrailles Au bourg

Xaintrailles Lot-et-Garonne Xaintrailles

Avec l’ensemble The Furious Arts :

Ilektra Platiopoulou : chant

Alix Boisvert : violon

Thomas Pellerin : claviers

Sarah Van Oudenhove : viole de gambe

Œuvres de Purcell, Baltazar, Gibbons, Butler, Jenkins, Eccles, Blow…

The Furious Arts explore un genre musical d’une richesse insoupçonnée, qui connut beaucoup de succès au XVIIe et au début du XVIIIe en Angleterre : les « Mad Songs ». Avec ces pièces vocales, dans lesquelles un personnage féminin exprime la folie causée par un amour impossible, toutes les facettes des émotions humaines sont exprimées, de la douleur à la rage, de l’espoir à la nostalgie… toujours transcendées par la saisissante beauté des harmonies ! Des intermèdes de musique instrumentales anglaises, italiennes et allemandes, tout aussi évocateurs sous les doigts des virtuoses des « Furious Arts », viendront ponctuer ce concert insolite.

dernière mise à jour : 2022-03-26 par