Festival de Musique en Albret Groupe Vocal les Itinérantes
Eglise de Montagnac sur Auvignon
Montagnac-sur-Auvignon, mardi 13 août 2024.

Manon Cousin, Pauline Langlois de Swarte et Elodie Pont, trio vocal féminin unique en son genre, puise sa force dans la diversité de son répertoire. Portées par des arrangements originaux, les trois chanteuses interprètent a cappella des chants de toutes époques en plus de quarante langues différentes, dans une itinérance à travers les styles, le temps et l’espace. Elles façonnent un son aux multiples personnalités pour habiller les différentes histoires musicales qu’elles racontent. Douces, puissantes, célestes ou terriennes, les voix se rencontrent, mêlant des contes oubliés à des compositions originales, dans des langues parfois disparues ou inventées, en un voyage où les époques s’entremêlent et les frontières se dissipent. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 20:00:00

fin : 2024-08-13 21:30:00

Eglise de Montagnac sur Auvignon 19 Grande Rue

Montagnac-sur-Auvignon 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine annemariegb47@free.fr

