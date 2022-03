Festival de Musique en Albret : Emmanuel Rossfelder Bruch, 2 août 2000, Bruch.

Festival de Musique en Albret : Emmanuel Rossfelder Bruch

2000-08-02 – 2022-08-02

Bruch Lot-et-Garonne Bruch

Récital de guitare

Œuvres de Tárrega, Granados, Bach, Paganini…

Emmanuel Rossfelder, guitariste d’exception, Révélation soliste Instrumental aux Victoires de la Musique 2006, transforme chacun de ses récitals en un moment de partage et de sensualité. A travers les joyaux du répertoire, il nous propose un récital virtuose et puissamment expressif qui nous fera voyager dans un jeu d’ombres et de lumière, de la poésie d’un jardin andalou au charme envoûtant des trottoirs de Buenos Aires…

+33 6 15 14 13 36

Bruch

