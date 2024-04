Festival de Musique en Albret Duo Argos : Rhapsodie in blue Francescas, vendredi 9 août 2024.

Festival de Musique en Albret Duo Argos : Rhapsodie in blue Francescas Lot-et-Garonne

Duo Argos : Rhapsodie in blue

Sotiris Athanasiou guitare et Julien Beautemps accordéon.

La guitare et l’accordéon comme vous ne les avez jamais entendus ! Virtuosité époustouflante, intuition inouïe des croisements, feux d’artifice de timbres et rythmes galvanisants caractérisent les programmes de ce nouvel ovni des plus belles scènes européennes. De la Rhapsody in blue de Gershin à l’envoûtant black Earth de Fazil Say, ce duo de choc célèbre l’union de la musique classique, du jazz et des musiques du monde les plus évocatrices dans de fantastiques cascades particulièrement innovantes.

Première partie : Le Néracais Arnaud Bonnet , violon solo. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 20:00:00

fin : 2024-08-09 22:00:00

Eglise de Francescas

Francescas 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine annemariegb47@free.fr

L’événement Festival de Musique en Albret Duo Argos : Rhapsodie in blue Francescas a été mis à jour le 2024-03-29 par OT de l’Albret