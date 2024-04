Festival de Musique en Albret concert guitares et conteuse Bruch, mardi 16 juillet 2024.

Guitares et conteuse

Duo Palissandre: Vanessa Dartier & Yann Dufresne, guitares | France Desneulin, conteuse

Manuel de Falla… Ou l’émotion populaire espagnole

Œuvres de De Falla, Rodrigo, Debussy…

Les musiques savantes et folkloriques de d’Espagne et de France jotas, boléros, paso-doble, musiques arabo-andalouse… , aussi diversifiées que denses, portent l’oeuvre du plus grand compositeur espagnol, l’andalou Manuel de Falla, dont l’ l’histoire extraordinaire nous sera ici contée avec passion.

La guitare convoque ici une couleur poétique et séculaire si typique de sa musique, sur fond de traditions populaires (corrida, flamenco, …) et d’héroïsme ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 20:00:00

fin : 2024-07-16 21:30:00

Eglise de Bruch

Bruch 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine annemariegb47@free.fr

