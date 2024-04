Festival de Musique en Albret Concert & Conférence de François Salque Théâtre de Barbaste Barbaste, mercredi 10 juillet 2024.

Festival de Musique en Albret Concert & Conférence de François Salque Théâtre de Barbaste Barbaste Lot-et-Garonne

Concert /Conférence : François Salque, violoncelle et présentation

GRANDEUR, MAGIE…ET SECRETS DE NOS MÉLODIES ! ou l’art d’organiser les sons…

Œuvres de Jean-Sébastien Bach, Zoltan Kodaly, musiques traditionnelles d’Europe…

En musique, l’analyse affine le plaisir de l’écoute ! Cette conférence offerte par notre directeur artistique, un interprète de référence et pédagogue inventif, dresse un panorama des différents principes fondamentaux se cachant derrière nos mélodies, nos gammes et nos accords. Aux travers d’explications lumineuses et de nombreuses illustrations sonores, les mélomanes découvriront les richesses cachées de nos gammes et harmonies occidentales ainsi que les compromis scientifiques incroyablement ingénieux et inspirants, élaborés par 3000 mille ans d’histoire, de recherche et d’intuition… 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 20:00:00

fin : 2024-07-10 21:30:00

Théâtre de Barbaste 1 Place Victor Hugo

Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine annemariegb47@free.fr

L’événement Festival de Musique en Albret Concert & Conférence de François Salque Barbaste a été mis à jour le 2024-03-29 par OT de l’Albret