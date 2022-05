Festival de Musique en Albret : Carte blanche à Liya Petrova Mézin, 27 juillet 2022, Mézin.

Festival de Musique en Albret : Carte blanche à Liya Petrova Place Armand Fallières Eglise Saint Jean-Baptiste Mézin

2022-07-27 – 2022-07-27 Place Armand Fallières Eglise Saint Jean-Baptiste

Mézin Lot-et-Garonne Mézin

Musiques pour violons

3 concerts :

– 16h30 : Solo

– 18h30 : Trio

– 20h30 : Sextuor

Liya Pétrova : violon

Houcheng Kian : violon

Léa Henino : alto

Paul Zientera : alto

François Salque : violoncelle

Kioumarz Kian : violoncelle

Ludwig van Beethoven, Trio à cordes opus 9 nº13

Johannes Brahms, Sextuor opus 18

Niccolò Paganini, Caprices pour violon seul

Liya Petrova est révélée sur la scène internationale en 2016 lorsqu’elle remporte le Premier Prix au Concours international de violon Carl Nielsen au Danemark. Elle enregistre deux ans plus tard le concerto de Nielsen et le 1er concerto de Prokofiev avec l’Orchestre symphonique d’Odense placé sous la direction de Kristiina Poska pour Orchid Classics. La presse internationale ne tarit pas d’éloges sur ce premier album : Le Sunday Times loue « un son magnifique, mûr et aux reflets d’argent, un phrasé d’une étendue majestueuse »….

