Festival de Musique en Albret : Biréli Lagrène & Loco Cello Nérac, 11 juillet 2022, Nérac.

Festival de Musique en Albret : Biréli Lagrène & Loco Cello Quai de la Baise Espace d’Albret Nérac

2022-07-11 20:00:00 – 2022-07-11 Quai de la Baise Espace d’Albret

Nérac Lot-et-Garonne

Biréli Lagrène: guitare

Adrien Moignard et Samuel Strouk: guitares

François Salque : violoncelle

Jérémie Arranger: contrebasse

Biréli Lagrène est une légende vivante et un acteur majeur du jazz actuel, l’un des rares musiciens français dont la notoriété soit mondiale, ajoutant une touche magique à chacun de ses nombreux projets. La fluidité de son phrasé, la vélocité de son jeu et son extraordinaire faculté de passer d’un style à un autre, font de Biréli Lagrène un virtuose inclassable et un improvisateur de génie.

Entre la référence incontournable à Django Reinhardt et les recherches innovantes, il allie constamment l’élégance harmonique et la précision du rythme à son époustouflante virtuosité.

Biréli Lagrène: guitare

Adrien Moignard et Samuel Strouk: guitares

François Salque : violoncelle

Jérémie Arranger: contrebasse

Biréli Lagrène est une légende vivante et un acteur majeur du jazz actuel, l’un des rares musiciens français dont la notoriété soit mondiale, ajoutant une touche magique à chacun de ses nombreux projets. La fluidité de son phrasé, la vélocité de son jeu et son extraordinaire faculté de passer d’un style à un autre, font de Biréli Lagrène un virtuose inclassable et un improvisateur de génie.

Entre la référence incontournable à Django Reinhardt et les recherches innovantes, il allie constamment l’élégance harmonique et la précision du rythme à son époustouflante virtuosité.

+33 6 15 14 13 36

Biréli Lagrène: guitare

Adrien Moignard et Samuel Strouk: guitares

François Salque : violoncelle

Jérémie Arranger: contrebasse

Biréli Lagrène est une légende vivante et un acteur majeur du jazz actuel, l’un des rares musiciens français dont la notoriété soit mondiale, ajoutant une touche magique à chacun de ses nombreux projets. La fluidité de son phrasé, la vélocité de son jeu et son extraordinaire faculté de passer d’un style à un autre, font de Biréli Lagrène un virtuose inclassable et un improvisateur de génie.

Entre la référence incontournable à Django Reinhardt et les recherches innovantes, il allie constamment l’élégance harmonique et la précision du rythme à son époustouflante virtuosité.

Quai de la Baise Espace d’Albret Nérac

dernière mise à jour : 2022-03-26 par