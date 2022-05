[Festival de musique électro-pop] The daisies Sainte-Marguerite-sur-Mer, 3 juin 2022, Sainte-Marguerite-sur-Mer.

[Festival de musique électro-pop] The daisies Château de Sainte Marguerite sur mer 2430 Route de la Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer

2022-06-03 18:00:00 – 2022-06-03 23:00:00 Château de Sainte Marguerite sur mer 2430 Route de la Mer

Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime Sainte-Marguerite-sur-Mer

Le Daisies Festival (les marguerites en français) est un événement collaboratif organisé avec le soutien d’une communauté de volontaires et d’acteurs locaux. Le festival accueillera une scène électro et une scène pop ainsi qu’un espace dédié aux enfants et une possibilité de restauration sur place. Venez danser et profiter de la musique dans un cadre idyllique en bord de mer !

L’entrée est libre, chacun est invité à contribuer selon ses moyens et son envie.

+33 7 83 08 68 88 https://www.thedaisiesfestival.com/

dernière mise à jour : 2022-05-18 par