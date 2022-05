Festival de musique Douce Amère, 20 mai 2022, .

Festival de musique Douce Amère

2022-05-20 – 2022-05-21

​À Crouttes, une association organise un festival de musique pour promouvoir le cidre. Dix concerts auront lieu au domaine de La Galotière. Des pommiers, du cidre, de la musique locale, tout un programme accompagné d’animations et une exposition photos sur the thème du cidre Avec des artistes émergents du territoire normand : Metro Verlaine, Tolvy, Mickle Muckle ou encore la tête d’affiche du samedi soir We Hate You Please Die. n Il y a de la techno, de l’électro et du rock résume Juliette Olivier dans le Ouest France.

douceamereassociation@gmail.com

dernière mise à jour : 2022-05-13 par