Festival de musique d’Obernai – Très cher Monsieur Jean-Sébastien Bach



EUR Cette année, le concert dédié aux enfants retracera la vie du compositeur et musicien allemand Jean-Sébastien Bach. Nous suivrons les traces de cet incroyable homme à travers ses origines, ses œuvres, sa famille, ses croyances et son époque. A l´apogée de la musique baroque, nous nous émerveillerons de l´aboutissement artistique de ce compositeur, si admiré et tant aimé, et partagerons ses riches connaissances auprès du jeune public.

avec Justine Laurenceau Menoux (récitante) et les étudiants de la Haute école des arts du Rhin : Marin Bacry (violon), Sven Boyny (alto), David Porro (violoncelle) et Merwan Mazloum (piano).

Concert jeune public gratuit.

Pour jeune public : ce concert retracera la vie et l’œuvre de ce musicien incroyable. Avec Justine Laurenceau Menoux et les étudiants de la Haute école des arts du Rhin.

