2022-07-25 20:00:00 – 2022-07-25 Récital piano de David Kadouch.

Le roman Madame Bovary de Gustave Flaubert, raconte la vie tumultueuse d’Emma, son mariage malheureux au médecin de campagne Charles Bovary, sa quête de sens, ses amours, puis rejetée par ses amants, acculée par les dettes, son suicide.

Le lien entre musique et littérature a toujours beaucoup inspiré cet artiste, il a voulu imaginer la musique qu’ Emma Bovary aurait pu écouter pendant sa courte vie, en invoquant les femmes compositrices souvent oubliées de l’époque de Flaubert.

