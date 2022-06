Festival de musique d’Obernai – Le pari des bretelles

Festival de musique d’Obernai – Le pari des bretelles, 22 juillet 2022, . Festival de musique d’Obernai – Le pari des bretelles



2022-07-22 20:30:00 – 2022-07-22 22:30:00 Félicien Brut s’associe au célèbre Quatuor Hermès et au contrebassiste Édouard Macarez pour un programme conçu sur mesure par Thibault Perrine. Traversant les frontières, mêlant les styles, multipliant les rencontres, ils nous entraînent dans un voyage à travers le siècle dernier, tantôt ébouriffant de virtuosité, tantôt déchirant de mélancolie…

Repli à la Salle des Fêtes d’Obernai en cas de pluie.

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme ou sur www.festivalmusiqueobernai.com Félicien Brut, le célèbre Quatuor Hermès et le contrebassiste Édouard Macarez pour un programme conçu par Thibault Perrine. Un voyage à travers le siècle dernier, ébouriffant de virtuosité, déchirant de mélancolie… Félicien Brut s’associe au célèbre Quatuor Hermès et au contrebassiste Édouard Macarez pour un programme conçu sur mesure par Thibault Perrine. Traversant les frontières, mêlant les styles, multipliant les rencontres, ils nous entraînent dans un voyage à travers le siècle dernier, tantôt ébouriffant de virtuosité, tantôt déchirant de mélancolie…

Repli à la Salle des Fêtes d’Obernai en cas de pluie.

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme ou sur www.festivalmusiqueobernai.com dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville