Festival de musique d’Obernai – Journée Marathon – Trio Stories Obernai, 26 juillet 2022, Obernai.

Festival de musique d’Obernai – Journée Marathon – Trio Stories

boulevard de l’Europe Obernai Bas-Rhin

2022-07-26 20:00:00 – 2022-07-26

Obernai

Bas-Rhin

Concert parrainé par la Fondation Peter und Luise Hager, avec Thomas Leleu (tuba), Guillaume Vincent (piano), Gabriel Benlolo (vibraphone).

«Stories…» puise sa source dans l’ambiance feutrée et créative du Berlin des années 1920, temps de l’audace et de la liberté ! A cette époque, Kurt Weil,

pierre angulaire de ce projet sait habilement concilier tradition et avant-gardisme. A travers ce programme principalement axé autour du chant, Kurt Weill est le lien entre les différentes oeuvres, entre le pays natal de Thomas Leleu, la France, et son pays d’accueil, l’Allemagne.

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme ou sur www.festivalmusiqueobernai.com

«Stories…» puise sa source dans l’ambiance feutrée et créative du Berlin des années 1920, temps de l’audace et de la liberté ! Programme autour du chant et de Kurt Weill. Tous les concerts Marathon à 55€.

Concert parrainé par la Fondation Peter und Luise Hager, avec Thomas Leleu (tuba), Guillaume Vincent (piano), Gabriel Benlolo (vibraphone).

«Stories…» puise sa source dans l’ambiance feutrée et créative du Berlin des années 1920, temps de l’audace et de la liberté ! A cette époque, Kurt Weil,

pierre angulaire de ce projet sait habilement concilier tradition et avant-gardisme. A travers ce programme principalement axé autour du chant, Kurt Weill est le lien entre les différentes oeuvres, entre le pays natal de Thomas Leleu, la France, et son pays d’accueil, l’Allemagne.

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme ou sur www.festivalmusiqueobernai.com

Obernai

dernière mise à jour : 2022-06-27 par