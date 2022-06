Festival de musique d’Obernai – Journée Marathon – Récital Justin Taylor Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Festival de musique d’Obernai – Journée Marathon – Récital Justin Taylor Obernai, 26 juillet 2022, Obernai. Festival de musique d’Obernai – Journée Marathon – Récital Justin Taylor

rue du Gal Gouraud Obernai Bas-Rhin

2022-07-26 11:00:00 – 2022-07-26 Obernai

Bas-Rhin EUR Découvrez le nouveau programme de Justin Taylor associé au répertoire du clavecin, consacré à la liberté.

Ce programme, qui prend ses racines à la fin du 17ème siècle, retrace une partie de l’histoire française jusqu’à la Révolution avec des œuvres variées, entre suspensions des préludes non mesurés et déferlement virtuose de pièces de bravoure comme la célèbre « Marche des Scythes ». Billetterie en vente à l’Office de Tourisme ou sur www.festivalmusiqueobernai.com Découvrez le nouveau programme de Justin Taylor associé au répertoire du clavecin, consacré à la liberté. Tous les concerts de la journée Marathon à 55€. +33 3 88 95 64 13 Découvrez le nouveau programme de Justin Taylor associé au répertoire du clavecin, consacré à la liberté.

Ce programme, qui prend ses racines à la fin du 17ème siècle, retrace une partie de l’histoire française jusqu’à la Révolution avec des œuvres variées, entre suspensions des préludes non mesurés et déferlement virtuose de pièces de bravoure comme la célèbre « Marche des Scythes ». Billetterie en vente à l’Office de Tourisme ou sur www.festivalmusiqueobernai.com Obernai

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse rue du Gal Gouraud Obernai Bas-Rhin Ville Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

Festival de musique d’Obernai – Journée Marathon – Récital Justin Taylor Obernai 2022-07-26 was last modified: by Festival de musique d’Obernai – Journée Marathon – Récital Justin Taylor Obernai Obernai 26 juillet 2022 rue du Gal Gouraud Obernai Bas-Rhin

Obernai Bas-Rhin