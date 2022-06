Festival de musique d’Obernai – Journée Marathon – Ballade fantastique Obernai, 26 juillet 2022, Obernai.

Festival de musique d’Obernai – Journée Marathon – Ballade fantastique

Obernai Bas-Rhin

2022-07-26 17:00:00 – 2022-07-26

EUR Nature, concert et bons vins : avec Pauline Haas (harpe), le quatuor à cordes des étudiants de la Haute école des arts du Rhin : Hugo Meder (violon), Marin Bacry (violon), Sven Boyny (alto), David Porro (violoncelle). Symbole du romantisme et de l’onirisme par excellence, la harpe a inspiré bien plus de poètes et de peintres que de musiciens. Venez vivre un concert exceptionnel au coeur du vignoble obernois !

Ce concert sera suivi d’une dégustation de vins, en partenariat avec Robert Blanck, vigneron d’Obernai. Le lieu sera tenu secret pour les spectateurs qui s’y

rendront en petit train touristique au départ de l’Office de Tourisme, place Beffroi.

Le prix du billet incluera : petit train A/R + concert + dégustation vins/jus.

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme ou sur www.festivalmusiqueobernai.com

Nature, concert et bons vins. Venez vivre un concert exceptionnel au coeur du vignoble obernois ! Suivi d’une dégustation de vins, en partenariat avec le vigneron Robert Blanck. Tous les concerts Marathon à 55€.

