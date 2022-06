Festival de musique d’Obernai – Journée Einstein – Rencontre avec Etienne Klein, 27 juillet 2022, .

Festival de musique d’Obernai – Journée Einstein – Rencontre avec Etienne Klein



2022-07-27 17:00:00 – 2022-07-27

EUR Etienne Klein, né en 1958, est physicien et philosophe des sciences.

Cette rencontre portera principalement sur la question du temps et sur d’autres sujets à la croisée de la physique et de la philosophie, telles l’interprétation de la physique quantique, la question de l’origine de l’univers ou encore celle du statut du vide dans la physique contemporaine.

Il viendra en complément du concert joué le soir même durant le festival : « Einstein, la musique et le temps ». Avis aux scientifiques philosophes et mélomanes !

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme ou sur www.festivalmusiqueobernai.com

dernière mise à jour : 2022-06-27 par