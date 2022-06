Festival de musique d’Obernai – Journée Einstein – La musique et le temps, 27 juillet 2022, .

Festival de musique d’Obernai – Journée Einstein – La musique et le temps



2022-07-27 20:00:00 – 2022-07-27

EUR Avec Etienne Klein (récitant), Geneviève Laurenceau (violon) et David Kadouch (piano).

Einstein, qui a révolutionné l’idée que les physiciens se font du temps et de l’espace, aimait la musique, d’un amour irrépressible, vaste et joyeux.

La fascination de la science pour la musique étant tout à fait réciproque, la créativité de l’une exaltant le discours de l’autre, le festival vous propose, à travers des œuvres de Mozart, Beethoven, Ravel et d’autres génies musicaux, et grâce au non moins génial Etienne Klein, de percer certains mystères métaphysiques auxquels vous n’auriez pas imaginé avoir accès…

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme ou sur www.festivalmusiqueobernai.com

