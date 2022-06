Festival de musique d’Obernai – Invitation au voyage Obernai, 28 juillet 2022, Obernai.

Festival de musique d’Obernai – Invitation au voyage

Rempart Maréchal Foch Obernai Bas-Rhin

2022-07-28 20:00:00 – 2022-07-28

Obernai

Bas-Rhin

Récital chant, piano et violon parrainé par la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, avec Sandrine Piau (chant), David Kadouch (piano) et Geneviève Laurenceau (violon).

Un voyage en forme de rêve et d’introspection, dessinant la cartographie de nos aspirations…Ode à la vie, ce programme servi par de splendides artistes nous promet monts et merveilles, à travers les sommets musicaux de Duparc, Schubert, Liszt, Clara Schumann… Il ira puiser dans nos ressorts les plus intimes pour en extraire des parfums exquis, une nostalgie à fleur de peau, la douceur d’une caresse, mais il est aussi une exhortation à aimer et à partir plus loin, à la découverte de soi.

Billetterie Concert en vente à l’Office de Tourisme ou sur www.festivalmusiqueobernai.com

Avec Sandrine Piau (chant), David Kadouch (piano) et Geneviève Laurenceau (violon). Ode à la vie, ce programme promet monts et merveilles, à travers les sommets musicaux de Duparc, Schubert, Liszt, Clara Schumann…

Récital chant, piano et violon parrainé par la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, avec Sandrine Piau (chant), David Kadouch (piano) et Geneviève Laurenceau (violon).

Un voyage en forme de rêve et d’introspection, dessinant la cartographie de nos aspirations…Ode à la vie, ce programme servi par de splendides artistes nous promet monts et merveilles, à travers les sommets musicaux de Duparc, Schubert, Liszt, Clara Schumann… Il ira puiser dans nos ressorts les plus intimes pour en extraire des parfums exquis, une nostalgie à fleur de peau, la douceur d’une caresse, mais il est aussi une exhortation à aimer et à partir plus loin, à la découverte de soi.

Billetterie Concert en vente à l’Office de Tourisme ou sur www.festivalmusiqueobernai.com

Obernai

dernière mise à jour : 2022-06-27 par