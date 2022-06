Festival de musique d’Obernai – Classique sur la place Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Festival de musique d’Obernai – Classique sur la place Obernai, 24 juillet 2022, Obernai. Festival de musique d’Obernai – Classique sur la place

place du Marché Obernai Bas-Rhin

2022-07-24 20:30:00 – 2022-07-24 Obernai

Bas-Rhin EUR Liberté, créativité, joie immense de se retrouver sur scène, voici le credo de ce rendez-vous musical devenu un «classique» de l’événement. Tous les artistes du festival vous proposent un programme cousu main, empreint de surprises et de diversité, pour célébrer ensemble la musique en la rendant accessible à tous.

Que vous connaissiez peu la musique classique, ou que vous soyez un fervent adepte du genre, voici un concert qui devrait attiser votre curiosité et vous laisser un souvenir mémorable !

Concert gratuit avec les artistes du festival. Tous les artistes du festival vous proposent un programme cousu main, empreint de surprises et de diversité, pour célébrer ensemble la

musique en la rendant accessible à tous. Liberté, créativité, joie immense de se retrouver sur scène, voici le credo de ce rendez-vous musical devenu un «classique» de l’événement. Tous les artistes du festival vous proposent un programme cousu main, empreint de surprises et de diversité, pour célébrer ensemble la musique en la rendant accessible à tous.

Que vous connaissiez peu la musique classique, ou que vous soyez un fervent adepte du genre, voici un concert qui devrait attiser votre curiosité et vous laisser un souvenir mémorable !

Concert gratuit avec les artistes du festival. Obernai

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse place du Marché Obernai Bas-Rhin Ville Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai/

Festival de musique d’Obernai – Classique sur la place Obernai 2022-07-24 was last modified: by Festival de musique d’Obernai – Classique sur la place Obernai Obernai 24 juillet 2022 Place du Marché Obernai Bas-Rhin

Obernai Bas-Rhin