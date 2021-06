Festival de musique d’Obernai – Barockissimo Obernai, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Obernai.

Festival de musique d’Obernai – Barockissimo 2021-07-24 11:00:00 – 2021-07-24 13:00:00

Obernai Bas-Rhin Obernai

EUR Avec Julien Martineau mandoline, Geneviève Laurenceau violon, Tristan Cornut violoncelle.

C’est en puisant dans le passé que l’on fait jaillir la source des musiques d’aujourd’hui et de demain… resplendissante, juvénile et plus actuelle que jamais, la musique baroque vous est présentée ici dans toute sa splendeur, à travers un portait musical offert par les musiciens et créateurs de génies qu’étaient Vivaldi, Corelli, Haendel… Grâce au trio inédit à l’origine de ce programme, venez vérifier qu’un petit rien nous sépare de cette époque, et tout nous ramène à elle !

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme ou sur www.festivalmusiqueobernai.com

+33 3 88 95 64 13

