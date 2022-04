Festival de Musique de Sully et du Loiret – JEAN-BAPTISTE FONLUPT Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’évènement: 45600

Sully-sur-Loire

Festival de Musique de Sully et du Loiret – JEAN-BAPTISTE FONLUPT Sully-sur-Loire, 26 juin 2022, Sully-sur-Loire.

2022-06-26 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-26

18 EUR

Dans le cadre du Festival de Musique de Sully et du Loiret La discographie du pianiste Jean-Baptiste Fonlupt va des Sonates de Carl Philipp Emanuel Bach aux pièces rares de Franz Liszt, auxquels s’ajoutent des enregistrements d’œuvres de Chopin et Schumann. Son intérêt pour la musique contemporaine l’amène, par ailleurs, à signer de nombreuses créations. – Visite libre du château de Sully sur Loire de 14h à 18h sur présentation du billet pour le concert du jour – – par le Département –

