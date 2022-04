Festival de Musique de Sully et du Loiret – GENEVIEVE LAURENCEAU ET DAVID KADOUCH

Festival de Musique de Sully et du Loiret – GENEVIEVE LAURENCEAU ET DAVID KADOUCH, 12 juin 2022, . Festival de Musique de Sully et du Loiret – GENEVIEVE LAURENCEAU ET DAVID KADOUCH

2022-06-12 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-12 – par le Département –

Dans le cadre du Festival de Musique de Sully et du Loiret Geneviève Laurenceau compte parmi les plus brillantes représentantes du violon. Elle s’est produite avec de grands orchestres sous la direction de chefs prestigieux. La Musique française tient une place importante dans sa vie. David Kadouch joue dès 13 ans à New-York et à Moscou. Finaliste de nombreux concours, il se produit avec le BBC Symphony Orchestra. La rencontre de deux enseignants… – par le Département –

Dans le cadre du Festival de Musique de Sully et du Loiret Geneviève Laurenceau compte parmi les plus brillantes représentantes du violon. Elle s’est produite avec de grands orchestres sous la direction de chefs prestigieux. La Musique française tient une place importante dans sa vie. David Kadouch joue dès 13 ans à New-York et à Moscou. Finaliste de nombreux concours, il se produit avec le BBC Symphony Orchestra. La rencontre de deux enseignants… dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville