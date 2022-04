Festival de Musique de Sully et du Loiret – COCK ROBIN Sully-sur-Loire, 24 juin 2022, Sully-sur-Loire.

Festival de Musique de Sully et du Loiret – COCK ROBIN Sully-sur-Loire

2022-06-24 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-24

Sully-sur-Loire 45600

25 EUR 25 – par le Département –

Dans le cadre du Festival de Musique de Sully et du Loiret

En 1982, Peter Kingsbery crée le groupe Cock Robin. Il enchaînera 3 disques de platine avec ce groupe grâce à sa superbe voix et un sens aigu de la composition et de l’arrangement. Dans les années 1990, il participe à Tycoon, l’adaptation de Starmania en anglais. Il y interprète « Only the very best » qui se classera tout en haut des charts français.

– par le Département –

Dans le cadre du Festival de Musique de Sully et du Loiret

En 1982, Peter Kingsbery crée le groupe Cock Robin. Il enchaînera 3 disques de platine avec ce groupe grâce à sa superbe voix et un sens aigu de la composition et de l’arrangement. Dans les années 1990, il participe à Tycoon, l’adaptation de Starmania en anglais. Il y interprète « Only the very best » qui se classera tout en haut des charts français.

Sully-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-25 par