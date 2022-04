Festival de Musique de Sully et du Loiret – CLAIRE-MARIE LE GUAY “LISZT”

Festival de Musique de Sully et du Loiret – CLAIRE-MARIE LE GUAY “LISZT”, 5 juin 2022, . Festival de Musique de Sully et du Loiret – CLAIRE-MARIE LE GUAY “LISZT”

2022-06-05 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-05 – par le Département –

Dans le cadre du Festival de Musique de Sully et du Loiret Soliste présente sur les scènes internationales, Claire-Marie La Guay s’est produite à paris, New-York, Tokyo… Lauréate de plusieurs concours internationaux, elle joue avec le même engagement en récital, en musique de chambre ou encore en concerto. Elle retrouve lors de ce concert, « Liszt » dont l’interprétation la fuit connaitre au grand public. – Visite libre du château de Sully sur Loire de 14h à 18h sur présentation du billet pour le concert du jour – – par le Département –

Dans le cadre du Festival de Musique de Sully et du Loiret Soliste présente sur les scènes internationales, Claire-Marie La Guay s’est produite à paris, New-York, Tokyo… Lauréate de plusieurs concours internationaux, elle joue avec le même engagement en récital, en musique de chambre ou encore en concerto. Elle retrouve lors de ce concert, « Liszt » dont l’interprétation la fuit connaitre au grand public. – Visite libre du château de Sully sur Loire de 14h à 18h sur présentation du billet pour le concert du jour – dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville