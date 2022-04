Festival de Musique de Sully et du Loiret – AYO “ROYAL”

Festival de Musique de Sully et du Loiret – AYO “ROYAL”, 25 juin 2022, . Festival de Musique de Sully et du Loiret – AYO “ROYAL”

2022-06-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-25 – par le Département –

Dans le cadre du Festival de Musique de Sully et du Loiret Ayo enchaîne depuis plus de 10 ans les succès folk soul avec une précieuse touche de fraîcheur. Unanimement reconnue pour sa générosité en concert, chaque date implique en effet de nombreux échanges en français avec les spectateurs. L’artiste marque son retour gagnant en 2020 avec un nouvel album, « Royal » ! – par le Département –

Dans le cadre du Festival de Musique de Sully et du Loiret Ayo enchaîne depuis plus de 10 ans les succès folk soul avec une précieuse touche de fraîcheur. Unanimement reconnue pour sa générosité en concert, chaque date implique en effet de nombreux échanges en français avec les spectateurs. L’artiste marque son retour gagnant en 2020 avec un nouvel album, « Royal » ! dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville