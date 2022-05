Festival de musique de Sully et du Loiret – ArteCombo Yèvre-la-Ville, 5 juin 2022, Yèvre-la-Ville.

Festival de musique de Sully et du Loiret – ArteCombo Yèvre-la-Ville

2022-06-05 16:00:00 – 2022-06-05

Yèvre-la-Ville Loiret Yèvre-la-Ville

Cinq musiciens, mille et un projets, une énergie commune. Issu de la rencontre de cinq musiciens de sensibilités et de cultures différentes, ArteCombo voit le jour en janvier 2007. Lauréat du 6ème concours international de quintette à vent Henri-Tomasi de Marseille, l’ensemble n’en demeure pas moins atypique dans le milieu de la musique de chambre, se singularisant, notamment, par ses choix musicaux novateurs et les collaborations artistiques iconoclastes qu’il entreprend. À travers son répertoire éclectique (musiques de film, transcriptions, créations contemporaines, conte musical, répertoire classique), ArteCombo cherche à amener un large public à la musique de chambre et à instaurer avec lui une relation étroite et chaleureuse.

ArteCombo Voyage, voyage pour le festival de Sully et du Loiret

https://www.festival-sully.fr/

Cinq musiciens, mille et un projets, une énergie commune. Issu de la rencontre de cinq musiciens de sensibilités et de cultures différentes, ArteCombo voit le jour en janvier 2007. Lauréat du 6ème concours international de quintette à vent Henri-Tomasi de Marseille, l’ensemble n’en demeure pas moins atypique dans le milieu de la musique de chambre, se singularisant, notamment, par ses choix musicaux novateurs et les collaborations artistiques iconoclastes qu’il entreprend. À travers son répertoire éclectique (musiques de film, transcriptions, créations contemporaines, conte musical, répertoire classique), ArteCombo cherche à amener un large public à la musique de chambre et à instaurer avec lui une relation étroite et chaleureuse.

Gabrielle Malewski

Yèvre-la-Ville

dernière mise à jour : 2022-05-13 par