Festival de Musique de Sully et du Loiret – ANAIS GAUDEMARD ET PHILIPPE BERNOLD "RECITAL FLUTE ET HARPE"

19 juin 2022

Dans le cadre du Festival de Musique de Sully et du Loiret Anaïs Gaudemard est considérée comme l’un des plus grandes harpistes de sa génération. Après différents prix, Anaïs se distingue à nouveau en 2019/2019 en devenant ECHO Rising Star ce qui la conduit à se produire dans les plus grandes salles européennes. Flûtiste et chef d’irchestre, Philippe Bernold obtient en 1987 le premier Grand Prix du Concours International Jean-Pierre Rampal. Sa brillante carrière l’emmène aux quatre coins du monde et compte plus d’une vingtaine d’enregistrements primés. – Visite libre du château de Sully sur Loire de 14h à 18h sur présentation du billet pour le concert du jour – – par le Département –

