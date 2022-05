Festival de Musique de Menton 73ème édition Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Festival de Musique de Menton 73ème édition Menton, 29 juillet 2022, Menton.

2022-07-29 – 2022-08-13

73ème édition pour ce festival prestigieux qui voit les plus grands orchestres, les musiciens les plus célèbres et les plus belles voix de notre temps se produire sur la place en face de la basilique Saint-Michel.

