Festival de Musique de Chambre : Victor Julien Lafferrière & Nathalia Milstein
Théâtre Olympia 21 Avenue Charles de Gaulle Arcachon

2022-04-21 20:45:00

Arcachon Gironde César Franck – 200ème anniversaire Programme :

Sonate de Franck

Sonate de Chopin Victor Julien-Laferrière, jeune violoncelliste français, a remporté le 1er prix du 1er concours Reine Elisabeth de Belgique consacré au violoncelle en 2017 et le prix de soliste instrumental 2018 aux Victoires de la Musique. Il partagera la scène avec la jeune pianiste d’origine russe Nathalia Milstein dans l’ambiance intimiste d’un salon parisien du XIXème siècle avec les magnifiques Sonates de Chopin et César Franck. César Franck – 200ème anniversaire Programme :

