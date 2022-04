Festival de Musique de Chambre Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

Festival de Musique de Chambre Perros-Guirec, 10 août 2022, Perros-Guirec.

2022-08-10 – 2022-08-10

Perros-Guirec Côtes d’Armor Le Festival de musique de chambre de Perros-Guirec est un rendez-vous incontournable des amateurs de musique classique. Pour la 36e année consécutive, la ville de Perros-Guirec accueille les meilleurs interprètes internationaux du 20 juillet au 24 août 2022. Chaque mercredi à 21h au Palais des congrès, plage de Trestraou à Perros-Guirec, un concert exceptionnel de musique de chambre est programmé.

Au programme cette année : 20 JUILLET Lise Berthaud (alto) – Eric Le Sage (piano) 27 JUILLET Astrig Siranossian (violoncelle) – Nathanaël Gouin (piano) 3 AOÛT Trio Messiaen : David Petrlik (violon), Volodia van Keulen (violoncelle) et Theo Fouchenneret (piano) 10 AOÛT Alexandra Soumm (violon) – Paloma Kouider (piano) 17 AOÛT Adam Laloum (piano) 24 AOÛT Quatuor Modigliani : Amaury Coeytaux et Loïc Rio (violons), Laurent Marfaing (alto), Francois Kieffer (violoncelle) Tarif normal: 36 euros

Tarif réduit (étudiant; -18 ans…): 19 euros

Tarif enfant de 6 à 12 ans: 15 euros

Forfait 6 concerts: 183 euros

