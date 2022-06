Festival de musique de chambre : Nikolaï Lugansky, 23 avril 2023, .

Festival de musique de chambre : Nikolaï Lugansky



2023-04-23 20:45:00 – 2023-04-23

27 EUR Le maître Nikolaï Lugansky, réputé pour sa maîtrise technique absolue et la profondeur de son jeu est un artiste flamboyant et novateur. Il marque le public à chacun de ses concerts qui font toujours salle comble. Nikolaï Lugansky compte Rachmaninov parmi les compositeurs majeurs de sa vaste carrière internationale. De fait, dans la liste de ses nombreuses distinctions, Nikolaï Lugansky remporte à 18 ans le second Prix du Concours Rachmaninov de Moscou. Trois ans plus tard, son premier disque sera dédié à… Rachmaninov ! Dès lors, les œuvres de son compatriote hantent les programmes qu’il donne en récital depuis plus de 25 ans… Et cette soirée d’ouverture du festival n’échappe pas à la règle, pour le plus grand bonheur des auditeurs !

Marco_borggreve

dernière mise à jour : 2022-06-16 par