Festival de musique de chambre : Les Solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France

2023-04-26 20:45:00 – 2023-04-26 27 EUR L'opéra a toujours constitué une inspiration inépuisable pour les plus grands virtuoses. Ils y ont trouvé un support de choix pour mettre en valeur leurs qualités instrumentales sur les thèmes fredonnés par toute l'Europe du XIX siècle. Cette soirée, ainsi consacrée à la musique italienne d'opéra ou d'inspiration opératique, est menée de main de maître par des solistes de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et de leur complice Marie-Josèphe Jude

