Festival de musique de chambre : » Le carnaval des animaux »



2023-04-25 20:45:00 – 2023-04-25

27 EUR Rencontre au sommet entre un tube du répertoire et un casting de musiciens 5 étoiles pour ce concert qui met à l’honneur la musique française. Imaginée pour un public tout ce qu’il y a de plus adulte, la « grande fantaisie zoologique » que Saint-Saëns compose parle aussi bien aux mélomanes en culottes courtes. Evidemment, vos chères têtes blondes comprendront seulement plus tard que la basse-cour s’incline ici devant Rameau, que les tortues lambinent sur des motifs d’Orphée aux enfers, que les éléphants écrasent Berlioz… Mais avec ou sans ces références, petits et grands succomberont à la majesté du cygne comme à la féerie de l’aquarium, s’amuseront des bonds des kangourous ou des gammes hésitantes de pianistes débutants, reconnaîtront plusieurs comptines fossilisées… « Comme c’est joyeux, comme c’est beau, Le Carnaval des Animaux ! »

Emmanuelle Tchoukriel & Camera Lucida

