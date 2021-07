Gensac Gensac Gensac, Gironde Festival de Musique de Chambre de l’Orchestre de Chambre de la Gironde Gensac Gensac Catégories d’évènement: Gensac

Gironde

Festival de Musique de Chambre de l’Orchestre de Chambre de la Gironde Gensac, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Gensac. Festival de Musique de Chambre de l’Orchestre de Chambre de la Gironde 2021-07-30 – 2021-07-30

Gensac Gironde Gensac L’Orchestre de Chambre de la Gironde revient avec un programme riche et varié dans plusieurs églises de la région. Concert gratuit et sans réservation dans la limite des places disponibles L’Orchestre de Chambre de la Gironde revient avec un programme riche et varié dans plusieurs églises de la région. Concert gratuit et sans réservation dans la limite des places disponibles L’Orchestre de Chambre de la Gironde revient avec un programme riche et varié dans plusieurs églises de la région. Concert gratuit et sans réservation dans la limite des places disponibles Orchestre de chambre de la gironde dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Gensac, Gironde Autres Lieu Gensac Adresse Ville Gensac lieuville 44.80676#0.07221