Festival de Musique de Chambre : Bertrand Chamayou Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Festival de Musique de Chambre : Bertrand Chamayou Arcachon, 17 avril 2022, Arcachon. Festival de Musique de Chambre : Bertrand Chamayou Théâtre Olympia 21 Avenue Charles de Gaulle Arcachon

2022-04-17 20:45:00 – 2022-04-17 Théâtre Olympia 21 Avenue Charles de Gaulle

Arcachon Gironde Dans le cadre du Festival de Musique de Chambre du 17 au 24 avril 2022 à 20h45 durée 1h15

Programme :

WAGNER/LISZT : « Marche vers le St-Graal de Parsifal »

LISZT : « Au bord d’une sources, Orage, Vallée d’Obermann »

MESSIAEN : « Regard de l’esprit de joie »

MESSIAEN: « Première communion de la vierge »

Bertrand Chamayou appartient à la toute jeune génération des pianistes français qui défend avec conviction le grand répertoire pianistique. Tout d'abord féru des œuvres de Ludwig van Beethoven, il fait rapidement un grand saut vers le répertoire pianistique du 20ème siècle.

Théâtre Olympia 21 Avenue Charles de Gaulle Arcachon

