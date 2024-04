Festival de Musique de Chambre » Alexandre Tharaud (piano) » Palais des Congrès Perros-Guirec, mercredi 31 juillet 2024.

17 JUILLET

Quatuor Zaïde Charlotte Maclet et Leslie Boulin Raulet (violons) Céline Tison (alto) Juliette Salmona (violoncelle)

Antonin Dvorak Quatuor à cordes no 12 en fa majeur, B.179 dit Américain (Allegro ma non troppo. Lento. Molto vivace. Vivace ma non troppo)

Franz Schubert Le Roi des Aulnes (arrangement original d’Eric Mouret pour le Quatuor Zaïde)

Franz Schubert Quatuor à cordes n°14 en ré mineur D. 810 dit La Jeune Fille et la Mort (Allegro. Andante con moto. Allegro molto. Presto)

24 JUILLET

Duo Raphaëlle Moreau (violon) Guillaume Bellom (piano)

Wolfgang Amadeus Mozart Sonate pour violon et piano n°21 en mi mineur K. 304 (Allegro. Tempo di Menuetto)

Ludwig van Beethoven Sonate pour violon et piano n°5 en fa majeur op. 24 dite Le Printemps (Allegro. Adagio molto espressivo. Allegro molto. Allegro ma non troppo)

Camille Saint-Saëns Introduction et Rondo capriccioso en la mineur op.28

Maurice Ravel Sonate pour violon et piano en sol majeur M.77 (Allegretto. Blues. Perpetuum mobile)

31 JUILLET

Récital Alexandre Tharaud (piano)

Jean-Sébastien Bach

Chorus Herr, unser Herrscher (Passion selon Saint-Jean BWV 245, transcription A. Tharaud).

Sicilienne (Sonate pour flûte BWV 1031, transcription A. Tharaud).

Suite BWV 818a (Prélude. Allemande. Courante. Sarabande. Menuet. Gigue).

Aria Aus Liebe will mein Heiland sterben (Passion selon St Mathieu BWV 244, transcription A. Tharaud)

Suite BWV 996 pour luth (Allemande. Bourrée. Sarabande. Gigue) (transcription A. Tharaud)

Erik Satie

Gymnopédie n°1. Avant-dernières pensées. La Diva de l’Empire. Gnossiennes n°1, 3 et 4. Je te veux (valse).

Maurice Ravel

A la manière de Chabrier. Pavane pour une infante défunte. La Valse (transcription A. Tharaud)

7 AOÛT

Duo Pierre Génisson (clarinette) David Kadouch (piano)

Robert Schumann Fantasiestücke pour clarinette et piano op. 73 (Zart mit Ausdruck. Lebhaft, leicht. Rasch mit Feuer)

Johannes Brahms Sonate pour clarinette et piano n° 2 en mi bémol majeur op.120 (Allegro amabile. Allegro appassionato. Andante con moto Allegro)

Camille Saint-Saëns Sonate pour clarinette et piano en mi bémol majeur, op.167 (Allegretto. Allegro animato. Lento. Molto allegro Allegretto)

Manuel de Falla Siete Canciones populares españolas (El paño moruno. Seguidilla murciana. Asturiana. Jota. Nana. Canción. Polo)

14 AOÛT

Récital Dmitry Masleev (piano)

Piotr Ilitch Tchaïkovski Les Saisons op.37a (Janvier Au coin du feu. Juin Barcarolle. Septembre La Chasse. Octobre Chant d’automne)

Mikhail Glinka: L’Alouette (transcription Mili Balakirev). Nocturne en fa mineur La séparation .

Mili Balakirev Nocturne n°3 ré mineur.

Modest Moussorgski Une Nuit sur le Mont Chauve (transcription Konstantin Chernov)

Serguei Rachmaninov

Elégie n°1 en mi mineur op.3. Prélude n°2 en do dièse mineur op.3. Prélude n°5 en sol mineur op.23. Fragments. Polkа de W.R. en la bémol majeur. Etudes-tableaux op. 39 n° 2 en la mineur (Lento assai), n°3 en fa dièse mineur (Allegro molto), n°4 en si mineur (Allegro assai), n°5 en mi bémol mineur (Appassionato), n°9 en ré majeur (Allegro moderato. Tempo di marcia)

21 AOUT

Trio Wanderer Jean-Marc Phillips-Varjabédian (violon), Raphaël Pidoux (violoncelle), Vincent Coq (piano)

Bedrich Smetana Trio n°1 en sol mineur pour piano, violon et violoncelle, op.15 (Moderato assai. Allegro, ma non agitato. Presto)

Franz Liszt Tristia La Vallée d’Obermann (Lento assai) transcription d’Edward Lassen.

Antonin Dvorak Trio pour piano et cordes n°4 en mi mineur, op.90B dit Dumky (Dumka I Lento maestoso Allegro quasi doppio movimiendo. Dumka II Poco adagio Vivace non troppo/Vivace. Dumka III Andante Vivace non troppo/Allegretto. Dumka IV Andante moderato Allegro scherzando Quasi tempo di marcia. Dumka V Allegro. Dumka VI Lento maestoso)

