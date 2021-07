Sarrebourg Sarrebourg Moselle, Sarrebourg FESTIVAL DE MUSIQUE : CONCERT ENSEMBLE COMET MUSICKE Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

FESTIVAL DE MUSIQUE : CONCERT ENSEMBLE COMET MUSICKE Sarrebourg, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Sarrebourg. FESTIVAL DE MUSIQUE : CONCERT ENSEMBLE COMET MUSICKE 2021-07-07 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-07 Eglise Saint Martin de Hoff 2 rue Sainte Odile

Sarrebourg Moselle Dans le cadre du Festival de Musique de Sarrebourg, concert de l’ensemble Comet Musicke, programme Ortiz. Mercredi 7 juillet à 20h00 en l’église Saint Martin de Hoff. Renseignements et réservations sur www.rencontres-saint-ulrich.com dernière mise à jour : 2021-06-26 par

