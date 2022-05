FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE Dio-et-Valquières, 19 juillet 2022, Dio-et-Valquières.

FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE Dio-et-Valquières

2022-07-19 – 2022-07-24

Dio-et-Valquières Hérault Dio-et-Valquières

26 32 EUR Rendez-vous les 19, 21 et 24 juillet pour la 6ème édition du festival de musique du château de Dio !

Renouons avec la magie de la musique et le spectacle vivant ! la rencontre avec de magnifiques artistes, le décor des vielles pierres du château et, soyons épicuriens, en hommage au terroir, avant chaque concert, master-class dégustation des cépages d’exception et une galerie d’exposition des œuvres du peintre Françoise Lechevalier

le 19 juillet nous aurons le récital de ce magnifique artiste qu’est Lucas Debargue avec un programme qui nous surprend toujours, ses interprétations très personnelles, sa créativité, son romantisme, programme qu’il nous donnera en avant- première de ses autres festivals

le 21 juillet concert avec la violoniste Eva Zavaro et Nathanaël Gouin pianiste Leur programme est très personnel : ils joueront une courte pièce du père d’Eva compositeur, ainsi que des pièces polonaises (la moitié de sa famille est polonaise,), ainsi que deux Sonate de Brahms Un programme franco-germano-polonais aux accents folkloriques et mythiques !

le 24 juillet Samuel Hasselhorn baryton et Ammiel Bushakevitz pianiste avec un programme exceptionnel de lieders, l’ histoire d’un voyage, dont le philosophe André Tubeuf disait il y a plus grand en musique, plus sublime, il n’y a pas plus direct, plus intense , il n’y a rien dont nous n’ayons davantage besoin

Pour les enfants nous aurons également un programme qui sera communiqué dans quelques jours

Et peut- être d’autres surprises …

Programmation détaillée sur notre site internet https://festivalchateaudedio.com/

Réservez en ligne à partir du 15 mai avec, pendant 10 jours avec le code DIO 10, un tarif réduit pour les concerts et pass

où par téléphone 0612953512 .

FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE DU CHÂTEAU DE DIO

19, 21 et 24 juillet 2022

Cinq artistes exceptionnels, trois concerts sur la pelouse du château de Dio, commune de Dio et Valquières

dans une belle partie de l’Occitanie, le territoire Grand Orb au cœur du Parc naturel du Haut Languedoc

Dio-et-Valquières

