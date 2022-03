FESTIVAL DE MUSIQUE CHRETIENNE MITT’HIM Mittersheim Mittersheim Catégories d’évènement: Mittersheim

Mittersheim Moselle Mittersheim Mitt’HIM, le festival de musique chrétienne de Mittersheim se déroulera du 22 au 24 Juillet 2022 ! Cette édition sera une édition un peu particulière, puisqu’il s’agit d’une édition anniversaire, la 10ème ! Programme à venir. contact@mitthim.fr +33 7 82 07 42 47 https://mitthim.fr/ Libre de droits – DanikPrihodko pour Pixabay

