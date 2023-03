Festival de musique baroque: « Musiques de couronnement » Floirac Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Les concerts : (gratuits)

13 août 2023 (17h) La Raymondie à Martel. (Récital baryton/piano André HEYBOR/Patrick HILLIARD)

15 août 2023 (17h) Église St Germain à CREYSSE. Concert – « Souvenirs baroques »

17 août (18 h) Eglise de Floirac. Concert instrumental « l’Été en concerto »

20 août (20 h30) Eglise de Martel. Concert « Musiques de couronnement » Dans le cadre du 8ème festival de musique baroque de Pays de Martel en chœur du 13 au 19 août 2023. Libre de droit

