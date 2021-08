Festival de Musique Baroque du Jura – Virgile Ancely & Floriane Hasler Château-Chalon, 18 août 2021, Château-Chalon.

Festival de Musique Baroque du Jura – Virgile Ancely & Floriane Hasler 2021-08-18 – 2021-08-18 Rue de l’Église Eglise St Pierre

Château-Chalon Jura Château-Chalon

Récital en duo : voyage spirituel dans la Venise baroque

Matrice de l’incroyable tourbillon créatif qui secoua l’Italie au début du XVIIe siècle, Venise voit naître l’Opéra qui investit bientôt les salons privés autant que les églises. Symbole et artisan incontournable d’un bouleversement des arts qui continue à fasciner 400 ans plus tard, Claudio Monteverdi sera au cœur de ce programme. Dans son Pianto della Madonna, on découvre comment il a su apprêter son célèbre Lamento d’Ariana au cadre sacré, exemple parmi tant d’autres de la versatilité audacieuse de cette musique. Ses contemporains Cavalli, Cazzati, Grandi inviteront à poursuivre ce voyage dans la Venise baroque.

