Festival de Musique Baroque du Jura – Nisi Dominus de Antonio Vivaldi par le Poème Harmonique Baume-les-Messieurs, 17 août 2021, Baume-les-Messieurs.

Festival de Musique Baroque du Jura – Nisi Dominus de Antonio Vivaldi par le Poème Harmonique 2021-08-17 19:30:00 – 2021-08-17 22:30:00 Rue de Crançot Abbatiale

Baume-les-Messieurs Jura Baume-les-Messieurs

Nisi Dominus de Antonio Vivaldi et processions populaires à Venise

•

Au cours des XVIIème et XVIIIème siècles, Venise est reconnue dans toute l’Europe pour ses magnifiques processions, dont le Poème Harmonique ravive ici le souvenir ! Dans les ruelles, les laudi populaires résonnent à chaque grande fête de la cité ; l’on entonne des polyphonies, joyaux d’improvisation, et tandis que l’on rejoint le seuil de l’église, la dévotion populaire devient religieuse au moment où s’élèvent les premières notes d’une œuvre sacrée… Nous entraînant dans la ferveur des grandes célébrations vénitiennes, c’est le superbe Nisi Dominus de Vivaldi que nous offrent la mezzo-soprano Giuseppina Bridelli et le Poème Harmonique de Vincent Dumestre en point d’orgue de ce tout nouveau programme.

Nisi Dominus de Antonio Vivaldi et processions populaires à Venise

•

Au cours des XVIIème et XVIIIème siècles, Venise est reconnue dans toute l’Europe pour ses magnifiques processions, dont le Poème Harmonique ravive ici le souvenir ! Dans les ruelles, les laudi populaires résonnent à chaque grande fête de la cité ; l’on entonne des polyphonies, joyaux d’improvisation, et tandis que l’on rejoint le seuil de l’église, la dévotion populaire devient religieuse au moment où s’élèvent les premières notes d’une œuvre sacrée… Nous entraînant dans la ferveur des grandes célébrations vénitiennes, c’est le superbe Nisi Dominus de Vivaldi que nous offrent la mezzo-soprano Giuseppina Bridelli et le Poème Harmonique de Vincent Dumestre en point d’orgue de ce tout nouveau programme.

dernière mise à jour : 2021-08-12 par