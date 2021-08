Festival de Musique Baroque du Jura – Natura Amorosa par la Fenice Poligny, 16 août 2021, Poligny.

Festival de Musique Baroque du Jura – Natura Amorosa par la Fenice 2021-08-16 19:30:00 – 2021-08-16 21:00:00

Poligny Jura

Natura Amorosa

N’a-t-on jamais douté que la nature soit merveilleuse source d’inspiration pour bon nombre de musiciens ? Dès la Renaissance, puis aux premières heures du baroque, le magnifique théâtre à ciel ouvert qu’est la nature offre aux compositeurs de mettre en musique un univers sonore foisonnant, et de rendre hommage aux espèces florales les plus remarquables. Si le célèbre Chant d’oiseaux de Clément Janequin ouvre la voie, bientôt c’est toute l’Europe qui explore le répertoire, et notamment l’école italienne, à travers des compositeurs vénitiens tels que Claudio Monteverdi ou Biago Marini. La Fenice de Jean Tubéry s’empare avec ce programme Natura Amorosa tout nouvellement créé, d’un univers musical à la richesse inégalable et réveille avec talent et poésie une nature inspirante depuis des siècles.

