L'église de Saint-Savin accueille Nerea Berraondo, mezzo-soprano, pour un concert sur le thème "Zarzuelas d'Espagne". Le Festival de Musique Ancienne se consacre à faire connaître la musique du Baroque au Romantisme sur instruments d'époque, ainsi qu'à mettre en valeur le riche patrimoine architectural du Lavedan à travers les églises baroques de la région.

