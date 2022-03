Festival de Musique Ancienne Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Savin

Festival de Musique Ancienne Saint-Savin, 30 juillet 2022, Saint-Savin. Festival de Musique Ancienne SAINT-SAVIN Eglise Saint-Savin

2022-07-30 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-30 SAINT-SAVIN Eglise

Saint-Savin Hautes-Pyrénées Saint-Savin Telemann, Rameau, Bach, avec Flore Seube, viole de gambe SAINT-SAVIN Eglise Saint-Savin

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Savin Autres Lieu Saint-Savin Adresse SAINT-SAVIN Eglise Ville Saint-Savin lieuville SAINT-SAVIN Eglise Saint-Savin Departement Hautes-Pyrénées

Festival de Musique Ancienne Saint-Savin 2022-07-30 was last modified: by Festival de Musique Ancienne Saint-Savin Saint-Savin 30 juillet 2022 Hautes-Pyrénées Saint-Savin

Saint-Savin Hautes-Pyrénées