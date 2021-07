Arques-la-Bataille Arques-la-Bataille Arques-la-Bataille, Seine-Maritime [Festival de Musique Ancienne] Orphée salonnard ? Air de cour et poésie en France au XVIIe siècle Arques-la-Bataille Arques-la-Bataille Catégories d’évènement: Arques-la-Bataille

Orphée salonnard ? Air de cour et poésie en France au XVIIe siècle, par Laurence Plazenet, Professeur de Littérature française du XVIIe siècle (Université Clermont Auvergne), Directrice du Centre international Blaise Pascal (IHRIM, CNRS), Présidente de la Société des Amis de Port-Royal. L'air de cour triomphe au XVIIe siècle. Tendre ou ironique, galant, gai, plaintif, il rythme la vie des salons, liant inextricablement musique et poésie. À première vue, il témoigne d'un avènement social sans précédent de la poésie. La poésie du XVIIe siècle a, cependant, mauvaise presse et son statut est encore plus délicat au XVIIIe siècle. Boileau fustige ses contemporains, Apollons médiocres et cupides, prostitués au divertissement de mondains ignares. Qu'en est-il donc d'Orphée au XVIIe siècle ?

