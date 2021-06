Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence, Simiane-la-Rotonde Festival de musique ancienne « Les Riches Heures musicales de la Rotonde » Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Festival de musique ancienne « Les Riches Heures musicales de la Rotonde » Simiane-la-Rotonde, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Simiane-la-Rotonde. 2021-07-31 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-14 Haut village Château médiéval de Simiane-la-Rotonde

Simiane-la-Rotonde Alpes de Haute-Provence EUR 39e édition du festival de musique ancienne, instrumentale et vocale, dans le cadre de prestigieux de la Rotonde du XIIe siècle du château de Simiane-la-Rotonde. festivalaccueil@gmail.com +33 6 30 80 38 28

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Simiane-la-Rotonde Étiquettes évènement : Autres Lieu Simiane-la-Rotonde Adresse Haut village Château médiéval de Simiane-la-Rotonde Ville Simiane-la-Rotonde lieuville 43.98127#5.5614