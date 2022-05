Festival de musique ancienne et baroque Saint-Michel Saint-Michel Catégories d’évènement: 02830

Saint-Michel

Festival de musique ancienne et baroque Saint-Michel, 12 juin 2022, Saint-Michel. Festival de musique ancienne et baroque Saint-Michel

2022-06-12 – 2022-06-12

Saint-Michel 02830 Saint-Michel 15 15 95 Le Festival revient en 2022 avec une nouvelle programmation.

Tout sur le site : www.festival-saint-michel.fr Le Festival revient en 2022 avec une nouvelle programmation.

Tout sur le site : www.festival-saint-michel.fr festival.saintmichel@laposte.net +33 3 23 58 23 74 http://www.festival-saint-michel.fr/ Le Festival revient en 2022 avec une nouvelle programmation.

Tout sur le site : www.festival-saint-michel.fr Bernard-Martinez

Saint-Michel

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 02830, Saint-Michel Autres Lieu Saint-Michel Adresse Ville Saint-Michel lieuville Saint-Michel Departement 02830

Saint-Michel Saint-Michel 02830 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-michel/

Festival de musique ancienne et baroque Saint-Michel 2022-06-12 was last modified: by Festival de musique ancienne et baroque Saint-Michel Saint-Michel 12 juin 2022 02830 saint-michel

Saint-Michel 02830