Magdebourg, le lundi 21 juin à 17:00

### **Le festival, organisé sous le parrainage de Aktion Musik e. V. (Gröninger Bad) organisé en plein air sera réparti en 2021 sur plusieurs zones.** Contrairement à 2020, où nous nous sommes installés dans un espace virtuel et où nous avons organisé une journée entière de programmation et l’avons diffusée sur le web, en 2021, nous voulons rester dans la ville, avec la musique et les musiciens ! // Das unter der Trägerschaft des Aktion Musik e. V. (Gröninger Bad) organisierte Open-Air-Fest wird 2021 in erster Linie auf mehrere Schultern verteilt. Anders als 2020, als wir in den virtuellen Raum ausgewichen sind, einen ganzen Tag lang Programm machten und in das worldwideweb streamten, wollen wir 2021 mit der Musik und den Musiker:innen in der Stadt bleiben! _**Informations :**_ [_**[https://fete-magdeburg.de/](https://fete-magdeburg.de/)**_](https://fete-magdeburg.de/)

Fête de la musique 2021

Magdebourg Hegelstraße 42, 39104 Magdebourg Altstadt



2021-06-21T17:00:00 2021-06-21T21:00:00